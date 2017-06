De unge håb skal sætte gang i festen på Roskilde

De senere år har koryfæer som Neil Young, Paul McCartney, Rolling Stones og Bruce Springsteen ellers spillet, men i år består hovednavnene blandt andet af Foo Fighters, The XX og The Weeknd.

Det er en helt bevidst strategi, lyder det fra festivalens musikchef, Anders Wahrén.

- Det er ikke, fordi vi siger, at vi aldrig skal have den slags igen. Men på et tidspunkt løber man tør. Og gæsterne kan hurtigt skabe deres egne forventninger og traditioner til og om festivalen, siger han.

The XX er en britisk trio. Gruppens medlemmer er alle under 30 år gamle, og når de torsdag aften træder op på Orange Scene, bliver det foran deres hidtil største publikum i Danmark.

Når musikprogrammet skal sættes sammen, gør arrangørerne meget for at give ungdommen en chance, fortæller musikchefen.

- Vi tænker i høj grad over, at vi meget gerne vil være med til at sikre branchens fremtid - og selvfølgelig også festivalens. Det gør vi blandt andet ved at sætte unge artister på som hovednavne på de store scener.

- Det tør vi, fordi vi ved, at vores gæster er musikinteresserede nok til, at de nok skal møde op, siger han.

Men det er ikke kun unge håb, der skal spille op til dans.

Anders Wahrén understreger, at Roskilde Festival også gør meget for, at gæsterne mærker musikhistoriens vingesus - selv om det ikke bliver fra rockens univers.

- Nas og Ice Cube er jo legender i rap- og hiphopgenren, da de jo var nogle af grundlæggerne af genren på henholdsvis den amerikanske øst- og vestkyst, siger han.

Det er danske Phlake, der åbner Orange Scene onsdag, mens Sort Sol lukker årets festival klokken 2 natten til søndag.