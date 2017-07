De studerende ser ingen grund til strammere alkoholregler

Sådan lyder det fra forkvinde i Danske Studerendes Fællesråd (DSF) Sana Mahin Doost i kølvandet på en undersøgelse, der viser, at studerendes alkoholindtag under studiestarten har betydning for frafaldet.

- Forbud og restriktioner er ikke vejen frem. Der er allerede mange rusture, hvor der er alkoholfri dage og lignende.

- I dag gør man rigtig meget for at kunne imødekomme, at alle skal føle sig inkluderet. Det er noget, man arbejder med og prøver at blive bedre til, siger Sana Mahin Doost.

Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har de studerendes alkoholforbrug under studiestarten en betydning for, om de gennemfører studiet eller ej. Det skriver Politiken.

De studerende, der ikke drikker alkohol, har større risiko for at droppe ud, sammenlignet med de studerende der drikker moderat.

Også studerende, der drikker rigtig meget, har større risiko for frafald. Begge grupper har omkring to procentpoint større risiko for frafald.

Der kan være mange grunde til, at studerende dropper ud af en uddannelse. En af årsagerne er ifølge undersøgelsen, hvis man ikke er blevet en del af det sociale og faglige fællesskab på studiet.