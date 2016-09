De Radikale vil sætte hashen fri på prøve i tre år

Det vedtog Det Radikale Venstres landsmøde søndag på Hotel Nyborg Strand med klart flertal.

Samtidig forkastede de delegerede et forslag om fri hash. Det forslag ville helt legalisere, at danskere over 18 år frit kunne købe hash, samtidig med at befolkningen skulle oplyses om behandling for hashmisbrug.

Partilederen Morten Østergaard har før landsmødet forklaret, at han har skiftet holdning og nu støtter forøg med fri hash i tre år. Det gør partiets hovedbestyrelse også.

Derimod advarer tidligere folketingsmedlem og nuværende formand for Danske Patienter, Camila Hersom, på landsmødet om konsekvenserne af at gøre stoffet mere frit tilgængeligt.

- Jeg er imod legalisering af hash. Hvorfor? Fordi det ikke er nogen spøg, venner. Det er dybt skadeligt og vanedannende. Vi aner ikke, hvad konsekvensen bliver for forbruget i Danmark, siger Camilla Hersom.

Derimod støtter partiets næstformand Vivian Heinola forslaget. Selv om hun som psykolog på Sankt Hans Hospital behandler patienter med hashpsykoser.

- Vi skal hive rockerne ud af hashpiben, siger hun.

Tilhængerne af den treårige forsøgsordning advarer om, at kriminelle bander som i Pusher Street kontrollerer hashsalget og på den måde ulovligt omsætter for store pengebeløb.

De Radikale foreslår, at apotekerne kan sælge hash. Momsindtægten kan bruges til forebyggelse, kampagner og behandling, som skal afvænne misbrugere med hashpsykoser.