De Radikale vil lade danskerne hæve efterlønnen gratis

De Radikales leder, Morten Østergaard, mener, at dem, der vælger at få deres efterlønspenge udbetalt gratis, til gengæld skal fraskrive sig retten til efterløn.

De Radikale vil lade danskerne hæve deres efterlønspenge gratis for ad frivillighedens vej at få folk til at arbejde længere.

Det er en markant lempelse i forhold til i dag, hvor man kun i særlige tilfælde kan få lov til at få sine efterlønspenge udbetalt, og hvis man endelig kan, så kræves en afgift på 30 procent af beløbet.

- Der er meget, der tyder på, at rigtig mange mennesker sådan set er glade for deres seniorliv. Langt de fleste er beskæftigede, og derfor tror vi, at mange vil benytte sig af den her mulighed, siger Morten Østergaard til Berlingske.

Forslaget kommer på dagen, hvor Østergaard, DF-formand Kristian Thulesen Dahl og S-formand Mette Frederiksen tørner sammen til debat på det radikale nytårsstævne.

Det minder meget om den ordning, man lavede med tilbagetrækningsreformen fra 2011.

Dengang tog i omegnen af 500.000 danskere imod tilbuddet, hvilket var langt flere end ventet.

Finansministeriet vurderer da også i et svar til Folketinget, at det radikale forslag allerede i 2018 vil få 58.000 danske efterlønnere til at tage imod tilbuddet.