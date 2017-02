De Radikale vil ikke være del af S og DF's pardans

- Hvis det, socialdemokraterne vil, er at udviske forskellen totalt mellem dem og Dansk Folkeparti og lede Danmark i den retning, så kan der jo også komme et tidspunkt, hvor vi må gøre vores stilling op, siger den politiske leder til Information.

For nuværende har Dansk Folkeparti dog allerede udelukket at pege på Socialdemokratiet efter næste valg, og De Radikale står stadig bag Socialdemokratiet.

Men Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har både gennem politiske tiltag og via et større, fælles interview bevæget sig tættere på hinanden.

Morten Østergaard nævner over for Information diskussionen om bederum på uddannelsesinstitutioner og et forslag om at hæve grænsen for, hvor meget udlændinge skal tjene, før de kan få opholdstilladelse, som eksempler på, hvor Socialdemokratiet har bevæget sig for langt til højre.

- Vi står ved en korsvej, siger formanden med henvisning til, at verdens ledere skal beslutte sig for, om de ønsker sig åbne eller lukkede samfund.

- Jeg synes desværre, at der er en tendens til, at alliancen mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i meget høj grad handler om at skærme Danmark af, siger han.

Er socialdemokraterne blevet mere en del af det problem end af løsningen?

- Ja, desværre.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, afviser over for Information kritikken.

- Det er noget vrøvl at sige, at der ikke er forskel på Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, og det ved Morten Østergaard også udmærket godt, siger han til Information.