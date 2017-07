De Radikale trækker kovending om burkaforbud tilbage

Det står for sommerordfører i Det Radikale Venstre Lotte Rods egen regning, når hun siger, at hun går ind for et forbud mod niqab og burka i Danmark.

- Lotte har gjort et helhjertet forsøg på at sætte fokus det rette sted, nemlig på hvordan vi kommer social kontrol til livs. Men som Lotte selv har skrevet på Facebook, har hun udtalt sig på egne vegne, siger Sofie Carsten Nielsen.

Efter en dom i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som bakker op om et belgisk forbud mod burkaer og niqab, vil Dansk Folkeparti genfremsætte et forslag om et lignende forbud i Danmark.

Onsdag lød det fra De Radikales sommerordfører, Lotte Rod, at et sådant forslag kunne regne med støtte fra hendes parti. Det er den udmelding, der nu bliver korrigeret af partiledelsen.

- Det vil være rigtig fint, at vi kan se alle mennesker i øjnene og kan se deres ansigtsudtryk, når man går på gaden eller i supermarkedet. Det betyder rigtig meget for mig, sagde Lotte Rod onsdag.

Sofie Carsten Nielsen siger torsdag, at hun er enig med Lotte Rod i, at man skal kunne se hinanden i øjnene, fordi det er en vigtig del af det danske samfund.

- Jeg tror egentlig, at Lotte og jeg er enige i det meste. Det er bare opfattelsen af, hvor vi står i Radikale Venstre, som jeg gerne vil være tydelig på her. Det er social kontrol og undertrykkelse, vi vil bekæmpe.

- Hvis vi begynder at forbyde enkelte beklædningsgenstande, så rykker vi fokus. Det er netop det, vi anklager Dansk Folkeparti for at gøre. De bruger deres kræfter på at diskutere symboler, men de gør jo ingenting ved social kontrol, siger hun.

Hun mener i stedet, at man skal være bedre til at hjælpe kvinderne og deres børn, "så der ikke er nogen i de fremtidige generationer, der skal leve i tvang i Danmark".