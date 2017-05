De Radikale går solo men afviser at pege på Løkke

Morten Østergaards mål med soloforslaget er at signalere villighed til forhandling med regeringen. Men det sætter samtidig streg under, at De Radikale står stadig mere isoleret på Christiansborg.

Partiet er i den usædvanlige situation, at et flertal både afviser De Radikales økonomiske politik og partiets udlændingepolitik.

Dermed er det for en tid slut med den rolle, som partiet blandt andet spillede under Margrethe Vestager.

Her havde De Radikale flertal for sin økonomiske politik med blå blok. Derfor kunne man sætte den igennem over for Helle Thorning-Schmidt.

- Jeg hører ikke til i nogen blok. Jeg er imod blokpolitik. Jeg er imod den måde, dansk politik føres på lige nu fra hver sin skyttegrav, siger Morten Østergaard.

- Vi har ikke brug for at komme hverken til højre eller til venstre. Vi skal fremad. Der har vi en anden position end andre partier i Folketinget. Derfor har vi vores eget forslag til vedtagelse.

Spørgsmål: Dansk økonomi går væsentlig bedre i dag, end da I gennemførte reformerne af efterløn og dagpenge. Vi oplever en flygtningekrise, som befolkningen er væsentligt mere bekymret for end tidligere. Er I ikke havnet i en situation, hvor virkeligheden har flyttet sig, men I står stille?

- Nej, vi er i en situation, hvor dansk politik står stille. Det eneste lyspunkt i dette folketingsår er aftalen om at afskaffe boligskattestoppet.

- Det var et synspunkt, vi stod helt alene med i valgkampen. Men det lykkes på grund af bredt samarbejde.

- Derfor er løsningen ikke, at Folketinget opdeler sig i to lige store grupper, der har øjnene rettet sig mod hinanden i stedet for at stirre mod den fremtid, vi kunne skabe, hvis vi arbejder sammen, siger Morten Østergaard og tilføjer:

- Derfor låser vi os ikke til nogen blok.

Spørgsmål: Kan man forestille sig en situation, hvor I åbner spillet helt op, så I er villige til at pege på Lars Løkke Rasmussen eller Mette Frederiksen alt efter, hvor I kan få mest politik igennem?

- Vi mener, at Danmark har brug for en ny statsminister. Derfor peger vi på Mette Frederiksen. Lars Løkke Rasmussen viser nærmest dagligt, at han er villig til at blive siddende for næsten enhver pris. Derfor skal vi have en ny regering.

- Men man kan ikke føre stilstandspolitik på vores mandater. Hvis Mette Frederiksen vil gøre det med DF, så skal hun spørge, om de vil støtte en sådan regering.

Morten Østergaard fastslår, at nok skal R "ikke bestemme det hele", men partiet "skal have indflydelse på alle områder".

Spørgsmål: Hvad gør I, hvis I ikke får indflydelse på alle områder?

- Så må vi være i opposition til regeringen. Men der bliver nok en forhandling, siger Morten Østergaard.