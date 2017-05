De Radikale: Umuligt at nå Trumps mål for oprustning

Sådan lyder det fra De Radikales midlertidige forsvarsordfører, Kristian Hegaard, dagen før, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) deltager i et Nato-topmøde i Bruxelles med USA's præsident, Donald Trump.

- Løkke kan lige så godt tone rent flag og sige til Donald Trump, at det er urealistisk at bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvaret.

Her ventes den amerikanske præsident at presse på for at få de europæiske lande i alliancen til at øge deres forsvarsbudgetter.

Det vil koste Danmark op mod 17 milliarder kroner at leve op til Natos målsætning om, at landene skal bruge 2,0 procent af bnp på forsvar. Og det er helt urealistisk, mener Kristian Hegaard.

- Danmark skal ikke være en logrende hund for Donald Trumps administration, når det kommer til, hvordan vi skal tilrettelægge vores forsvarsindsats.

- Det er vi bedst til selv at afgøre. Der skal vi ikke bare adlyde ordre fra USA, siger Kristian Hegaard.

Han ser også tegn på, at Donald Trump måske er villig til at fire på kravet om et forsvarsbudget på 2,0 procent af bnp.

- Han har nedtonet mange ting, og jeg tror, at målsætningen om to procent er en af de ting, siger Kristian Hegaard.

Enhedslisten opfordrer før Nato-topmødet Socialdemokratiet og De Radikale til at sige klart fra over for målsætningen. De to partier er rød bloks medlemmer af forsvarsforliget og bør derfor gribe ind nu, mener Enhedslisten.

De Radikale vil ifølge Kristian Hegaard gå åbent til efterårets forsvarsforhandlinger. Det kan også betyde flere penge til forsvaret, men det er for tidligt at afgøre:

- Vi er i gang med en række møder, hvor vi får skitseret de nye udfordringer, som forsvaret står over for. Det er cyberkriminalitet, Arktis og trusselsbilledet i forhold til Rusland.

- Når vi får konkretiseret det yderligere, kan vi sige mere. Ikke engang regeringen har sagt, hvad det "substantielle løft", som man omtaler i regeringsgrundlaget, skal være, siger Kristian Hegaard.