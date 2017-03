De Konservative vil særligt tilgodese Dansk Folkeparti

Mette Abildgaard retter blandt andet sit råd til regeringens ministre:

- Jeg tror, at det handler meget om, at man som minister er god til at involvere ordførerne fra DF.

- Man skal tage dem med i processen, give dem indflydelse og indsigt i nogle af de regeringsprocesser, der er i gang, før det når offentlighedens søgelys.

Den politiske ordfører henviser til, at det var noget, hun selv satte pris på, da De Konservative var støtteparti for Venstre-regeringen.

I Venstre er politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen enig i, at forholdet til støttepartiet skal plejes.

- Det er altid vigtigt at behandle alle partier ordentligt - og være særlig opmærksom på sit parlamentariske grundlag. Det skal vi være. Hvis vi ikke har været gode nok til det, så skal vi selvfølgelig stramme os an.

Spørgsmål: Du siger "hvis". Anerkender du ikke, at regeringen har været for dårlig til det?

- Jeg anerkender fuldt ud, at Dansk Folkeparti har oplevelsen af det. Det er det væsentlige, og derfor skal vi gøre noget ved det, svarer Jakob Ellemann-Jensen.

Udtalelserne falder samtidig med en ny Voxmeter-meningsmåling, hvor de tre regeringspartier tilsammen er lige så store som Socialdemokratiet.

Både Venstre og Liberal Alliance står til tilbagegang, mens De Konservative kan mønstre fremgang med 1,3 procentpoint sammenlignet med valgresultatet.

Målingen vækker selvsagt glæde hos De Konservative. Mette Abildgaard fremhæver, at VLAK-regeringen har taget "flere gode skridt på vejen".

- Men vi må også være ærlige og sige, at nogle af de ting, der står i regeringsgrundlaget, er det svært at finde politisk flertal for, siger hun.

- Vi syntes, at det var vigtigt at vise vælgerne, hvad vi stod for som politiske partier. Så har vælgerne mulighed for at give det et styrket mandat, hvis de vil have mere af det igennem.

Hos Venstre betoner Jakob Ellemann-Jensen, at hans tillid til meningsmålinger "ligger - inden for den statistiske usikkerhed - på et meget lille sted".

- Halvandet år inde i Socialdemokratiets regeringsperiode lå Socialdemokratiet væsentligt værre, end vi ligger nu. Så jeg er fortrøstningsfuld, siger han.