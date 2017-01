Hediga Morads to børn er indkaldt som vidner i drabssagen, hvor hendes eksmand, der er børnenes far, er tiltalt for at have slået hende ihjel.

Datter i drabssag: Forsvundet mor er taget til Syrien

Ifølge Hediga Morads datter snakkede moren om at tage til Syrien, inden hun forsvandt i oktober 2015.

I drabssagen mod eksmanden, der foregår i Retten i Nykøbing Falster, afspilles videoafhøringer af Hediga Morad og den 41-årige eksmands to fælles børn.

Imens politiet formoder, at den 34-årige syriske Hediga Morad er blevet slået ihjel af sin eksmand i oktober 2015, siger hendes eksmand og hendes datter, at hun måske er taget til Syrien.

Torsdag afspilles deres i dag 11-årige piges forklaring i retten.

Hun fortæller, at moren flere gange talte med sine forældre i Syrien om, at hun gerne ville til Syrien.

- Jeg er sikker på, at hun er taget til Syrien, siger hun.

Pigen bliver spurgt, om hun selv snakkede med bedsteforældrene, og hun forklarer, at hun tror, at hun hørte sin mors stemme i telefonen nogle dage efter, at moren forsvandt.

- Hun sagde til mig: Du skal ikke sige, at jeg er i Syrien, siger datteren.

Sammen med sin mor og sin bror tog hun toget fra morens hjem i Vejle til farens lejlighed i Vordingborg 9. oktober 2015. De overnattede alle hos faren til næste dag.

Hun fortæller, at forældrene virkede glade om morgenen 10. oktober.

- De drak kaffe på altanen. De snakkede om, hvad de skulle købe ind. Jeg var sammen med min mor og bror, og min far gik ud for at købe ind, siger hun.

Imens faren tog ned for at handle, gik moren fra lejligheden, forklarer datteren.

- Hun sagde farvel min skat. Jeg går lige over til min ven. Jeg spurgte, hvem hendes ven var. Hun sagde, at jeg ikke måtte ikke vide det, siger hun.

Næste retsmøde i sagen er 25. januar, hvor hendes 14-årige brors forklaring skal afspilles. Sagen fortsætter 26. og 27. januar, og retten afsiger dom 28. januar.