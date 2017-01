Datingside-ansatte trues med kæmpebod

Det fremgår af en intern besked til medarbejderne, som avisen bringer, efter at den de seneste dage har beskrevet det store fupnummer, hvor mænd franarres hundredvis eller tusindvis af kroner i håbet om at møde en kvinde.

- Husk alle medarbejdere har accepteret fortrolighedsaftalen, da de blev ansat, står der i beskeden med henvisning til, at overtrædelser af aftalen koster 250.000 kroner.

Flere af de unge medarbejdere, som Jyllands-Posten har talt med, er nervøse over truslen.

Men ifølge Karen-Margrethe Schebye, partner i advokatfirmaet SJ Law og ekspert i arbejds- og ansættelsesret, er der ingen grund til bekymring.

Hun har nærlæst fortrolighedsaftalen og kalder den noget "makværk, som tydeligvis er beregnet til at skræmme folk".

Karen-Margrethe Schebye påpeger, at et firma ikke kan pålægge medarbejdere at optræde kriminelt, og at domstolene i betragtning af ansættelsesforholdet i datingfirmaet vil tilsidesætte aftalen om betaling af en bod.

Forbrugerombudsmanden har besluttet at gå ind i sagen om den organiserede svindel med profiler og vil inddrage Consumer Protection Cooperation. Det er et internationalt netværk for forbrugermyndigheder, hvis det viser sig, at bagmændene er i udlandet.

- Vi behandler sagen, fordi de oplysninger, vi foreløbigt har, indikerer grove overtrædelser af markedsføringsloven, siger fuldmægtig Niels Erik Mourits-Andersen fra Forbrugerombudsmandens kontor til Jyllands-Posten.