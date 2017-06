Danskproduceret cannabis giver gigtpatienter ro i maven

Og det skaber tryghed for en af de grupper af patienter, der venter med størst utålmodighed på at få udbredt brugen af medicinsk cannabis blandt patienterne.

Tidligere har regeringen besluttet at lave forsøg med patienter, der får medicinsk cannabis som lindring mod smerter. Torsdag blev det besluttet, at danske landmænd skal have lov til at dyrke cannabissen.

For Gigtforeningens medlemmer giver det nemlig en tryghed i ordningen, hvis de ved, at den cannabis, de modtager, lever op til danske krav. Det fortæller Mette Bryde Lind, der er direktør i Gigtforeningen:

- Vi er kendt for i Danmark, at man kan dyrke det under nogle kontrollerede forhold, som betyder, at der vil være en større sikkerhed i det cannabis, der skal bruges medicinsk.

- Medicinsk cannabis skal bruges til at hjælpe gigtpatienter og andre med kroniske smerter, hvor der ikke er andet medicin til smertelindring. Vi ved, at det øger livskvaliteten for mange.

- Derfor er det positivt, at det bliver dyrket i Danmark, så vi ved, at det dyrkes under ordentlige forhold. Det øger sikkerheden for de patienter, der skal tage imod medicinsk cannabis, siger hun.

Der er allerede startet forskningsprojekter, der skal finde ud af, hvilke doser gigtpatienter skal have for at dulme deres smerter optimalt.

- Det er tiltænkt mennesker med leddegigt og rygsøjlegigt, fortæller Mette Bryde Lind.

- De modtager egentlig biologisk medicin, men ud over det modtager de medicinsk cannabis, fordi de har smerter, selv om de er i traditionel behandling.

Den danske produktion af cannabis bliver i første omgang et forsøg, understreger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

- Produktionsvilkårene er derfor afgørende for kvaliteten. Det skal foregå i helt lukkede systemer, siger hun.