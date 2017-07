Danskernes osende brændeovne er et farligt politisk emne

Det er vanskeligt for politikerne at gribe hårdt ind over for danskernes forurenende brændeovne.

Det vurderer politisk kommentator Hans Engell.

- Hver gang politikerne har taget tilløb til at gribe ind over for brændeovnene, er der altid blevet en hulens ballade. Og det er som regel endt med, at det har været svært at komme igennem med noget, siger han:

- Det handler ikke om miljø og økonomi, men det er simpelthen en kultur. For en stor gruppe er det noget umisteligt. Det er et indgreb i den personlige frihed, som danskerne ikke vil acceptere.