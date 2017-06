Danskernes gæld til det offentlige runder 100 milliarder

Dermed er gælden steget med 1,6 milliarder kroner. Og selv om det er et stort beløb, er der faktisk tale om en forbedring.

Stigningen er nemlig den laveste, siden det skandaleombruste it-system EFI blev droppet i efteråret 2015.

Det er det andet kvartal i træk, at stigningen bliver mindre. I fjerde kvartal i 2016 steg gælden med 2,7 milliarder kroner mod 3,6 milliarder kvartalet før.

Efter nedlæggelsen af EFI har Skat været nødt til at inddrive gæld fra borgere og virksomheder manuelt. Det er besværligt og tager lang tid. Derfor er gælden også steget voldsomt.

Men nu giver tallene altså håb om, at stigningen er på vej ned.

Der er dog lange udsigter til, at gælden helt holder op med at vokse. Det slog Skats inddrivelsesdirektør, Lizzi Jakobsen, fast over for Ritzau i starten af året.

Opgørelsen for det første kvartal i 2017 viser også, at Skat i det seneste år i gennemsnit har inddrevet lige så meget gæld hver måned, som det var tilfældet, før EFI blev lagt i graven.

Og det er der en simpel grund til, skriver Skat. Det er nemlig lykkedes at modregne gæld til det offentlige automatisk i de penge, som skyldnerne ellers skulle have haft tilbage i skat.

Gælden kan også blive trukket i ydelser som for eksempel landbrugsstøtte.

Skat mangler stadig at få et nyt it-system i stedet for EFI.