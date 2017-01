Danskerne sendte over en halv million sms'er ved årsskiftet

Det er 730 procent flere end på en almindelig lørdag i samme tidsrum, hvor der gennemsnitlig sendes 75.000 sms'er.

Også i dataforbruget så Telia en ændring på årets sidste aften.

Specielt omkring klokken 18, hvor dronningen holdt sin nytårstale, og midnat var der et øget dataforbrug.

- Telia kan ikke se, hvad danskerne bruger data til. Men med så markante udsving netop omkring nytårsaftens to højdepunkter er det et kvalificeret gæt, at danskerne valgte at streame de to begivenheder over nettet.

- På Telia TV kunne vi også se, at det var aftenens to mest populære udsendelser, siger Telias pressechef, Rasmus Avnskjold, i en pressemeddelelse.

Generelt var dataforbruget for perioden 31. december klokken 10 til 1. januar klokken 9.59 cirka 11 procent højere end normalt.

Med til historien hører dog, at tv-udbyderen YouSee havde nedbrud nytårsaften, og YouSee-kunder kunne derfor ikke se dronningens nytårstale i tv.