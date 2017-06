Danskerne ryger flere cigaretter og drikker mere øl

Samme tendens ses i tallene for salg af cigaretter. Her blev der langet 14 millioner flere over diskene. Efter flere år med et faldende salg af cigaretter, er der de sidste to år sket en stigning.

Det viser tal fra Danmarks Statistik om danskerne køb af alkohol og cigaretter.

Ølsalget opgøres i pilsnerrækvivalent. Det betyder, at alle øl omregnes til et antal øl med en alkoholprocent på 4,6. Eksempelvis vil en specialøl med en alkoholprocent på 9,2 i så fald tælle for to.

Dermed kan man nemmere omregne til ølsalget til antal genstande. Baseret på tallene har Danmarks Statistik beregnet, at en alle danskere sidste år i gennemsnit drak 12,1 genstande om ugen.

Ifølge Sundhedsstyrelsen har mænd lav risiko for at blive syg af alkoholforbruget ved 14 genstande om ugen. For kvinder kræver det syv genstande.

Hvis man skal have stor risiko for at blive syg af alkoholforbruget kræver det 21 genstande for mænd og 14 for kvinder.

I alt drak en dansker over 14 år i gennemsnit 9,4 liter ren alkohol sidste år. Det er nogenlunde på niveau med de seneste tre år.

Også salget af vin oplevede i 2016 en svag stigning, mens danskerne købte mindre spiritus.

På røgsiden er de tungere sager også faldet i salg. Der er solgt mindre tobak i form af cigarillos, cigarer og røgtobak.

Målt i ren alkohol har danskerne sidste år købt 45 millioner liter i forskellige drikkevarer.

- Det er en rigtig dårlig udvikling. Den betyder, at borgerne fortsat får unødvendigt mange alkoholskader af det, siger Peter Konow, der er direktør i Alkohol og Samfund.

- Hver eneste borger over 14 år drikker i gennemsnit 12,1 genstand, og det burde snarere være det halve.

Han opfordrer derfor politikerne til at sætte ind med en række tiltag. Blandt andet foreslår han at hæve grænsen, så man først må købe alkohol som 18-årig.

Desuden skal vilkårene for at reklamere for og sælge alkohol strammes, mener han.