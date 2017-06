Danskerne køber flere cigaretter og mere øl

Baseret på salget af alkohol viser tallene, at en gennemsnitsdansker sidste år drak 12,1 genstande om ugen.

Ifølge Sundhedsstyrelsen har mænd lav risiko for at blive syg af alkoholforbruget ved 14 genstande om ugen. For kvinder kræver det syv genstande.

Hvis man skal have stor risiko for at blive syg af alkoholforbruget kræver det 21 genstande for mænd og 14 for kvinder.

I alt drak en dansker over 14 år i gennemsnit 9,4 liter ren alkohol sidste år. Det er nogenlunde på niveau med de seneste tre år.

Også salget af vin oplevede i 2016 en svag stigning, mens danskerne købte mindre spiritus.