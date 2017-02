Danskerne interesserer sig mest for sundhed

Undersøgelsen viser, at 93 procent af de adspurgte mener, at sundhedsvæsnet er et meget vigtigt eller delvist vigtigt emne.

Dermed slår sundhed økonomi, som 85 procent mener er vigtigt og kriminalitet, som omkring 84 procent mener er vigtigt.

Sundhedsprofessor ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen mener, at årsagen er, at sundhed er evigt til stede i folks liv og i mediebilledet.

- Både som positive historier, i stil med at nu er kuren mod kræft fundet for 23. gang og kritiske vinkler om fejl og mangler. Gryden er hele tiden i kog.

- Over 90 procent af danskerne er i kontakt med sundhedsvæsnet mindst en gang om året, og helbedet - angsten for sygdom - fylder rigtigt meget, siger professoren til Jyllands-Posten.

Formanden for Dansk Regioner, Bent Hansen, mener, at interessen handler om tryghed. Regionerne er ansvarlige for det danske hospitalsvæsen.

- Folk vil have sikkerhed for, at den bedste udgave af sundhedsvæsenet er der for dem, hvis det værst tænkelige sker i form af alvorlig sygdom eller ulykke, siger Bent Hansen til Jyllands-Posten og peger på, at der er sket massive forbedringer i form af kortere ventelister, bedre overlevelse og nye behandlingsformer.

Ifølge etikprofessor Thomas Søbirk Pedersen fra RUC fylder sundhed og kriminalitet så meget i vores bevidsthed, fordi sygdomme og overfald kan true den enkeltes eksistens og derfor forekommer os særligt vigtigt.

På trods af de seneste års heftige politiske debat om flygtninge og indvandrere er der i befolkningen ikke samme fokus på disse emner. I hvert fald ender integration kun på en samlet niendeplads i Wilke-målingen.

»Det skyldes, at integration er et tema, som i høj grad skiller befolkningen,« siger professor og valgforsker Kasper Møller Hansen, Københavns Universitet til Jyllands-Posten.