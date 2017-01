Der er stigende grad et hjem af finde for hunde som denne på internat.

Danskerne henter rekordmange kæledyr på internaterne

I gennemsnit fik 16 dyr et nyt hjem hver dag i 2016, oplyser Jens Jokumsen, der er ansvarlig for internaterne i Dyrenes Beskyttelse. Det er 15 procent mere end for to år siden.

- Vi oplever, at folk, der er på udkig efter et nyt kæledyr, i højere grad end tidligere vil hjælpe dyr, der har haft en hård start på livet. De ønsker at give et hjem til et dyr, der virkelig har brug for det, siger han.

Jens Jokumsen mener, at stigningen viser, at der er et skift i holdningen til dyr på internater.

- Førhen troede folk, at et dyr endte på internat, fordi de var syge, aggressive eller havde andre adfærdsproblemer. I dag er folk heldigvis ved at indse, at det langtfra er tilfældet, fortæller han.

Han forklarer, at internaternes beboere ofte er ankommet, fordi en tidligere ejer ikke har kunne tage sig af dem.

- Det betyder ikke, at dyret fejler noget. Med den rigtige behandling og pleje bliver de klar til et nyt liv hos en ny ejer, siger Jens Jokumsen.

Når der skal findes nye kæledyr på et internat, er det oftest kattene, der finder et nyt hjem. 71 procent af de dyr, Dyrenes Beskyttelses internater afgiver, er katte.

Til sammenligning udgør hunde 12 procent af de dyr, der får et nyt hjem fra internatet.