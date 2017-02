Danskerne giver 90 millioner kroner til sultende børn

- Det er et enormt flot resultat, og 90.061.627 kroner vil gøre en ubeskrivelig stor forskel for børn, der sulter i nogle af verdens fattigste lande, siger hun.

Det lykkedes dog ikke at overgå sidste års resultat, hvor der blev samlet omkring 97 millioner kroner ind, da indsamlingen lørdag aften kulminerede med et stor show på DR 1.

Men danskernes vilje til at yde en håndsrækning kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved, fastslår Anna Rørbæk i en pressemeddelelse.

- Igen i år har danskerne vist en enorm velvilje og et stort engagement, siger hun. Uden den enorme støtte fra befolkningen, ville vi ikke have samme mulighed for for at hjælpe verdens mest udsatte, siger hun.

Pengene, der nu fordeles blandt de 12 humanitære organisationer, der står bag indsamlingen, går til 12 konkrete projekter i Asien, Afrika og Latinamerika.

Lørdagens indsamling var den 11. i rækken. Siden den første Danmarks Indsamling i 2007 har privatpersoner, virksomheder og organisationer bidraget med over 957 millioner kroner.