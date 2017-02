Danskerne er nordiske mestre i røg og druk

Undersøgelsen viser, at hver femte voksne i alderen 18-65 år i Norden ryger, og én ud af syv ryger dagligt.

Danmark damper ind øverst på podiet med flere daglige rygere (21 procent) end de øvrige nordiske lande (9 til 18 procent).

Som om røgen ikke var nok, så drikker voksne danskere i gennemsnit alkohol 2,5 gange om ugen. Det er næsten dobbelt så ofte som i de øvrige nordiske lande, hvor tallet er 1,2-1,6 gange om ugen.

Ifølge en anden undersøgelse er danskerne også blandt 24 OECD-lande førende, når det gælder om at drikke mange genstande på én gang.

- Danmark falder igennem med et brag på alkohol og tobak. Det er en af de væsentligste årsager til tab af raske leveår og kortere forventet levealder end i de øvrige nordiske lande, siger seniorforsker Sisse Fagt fra DTU Fødevareinstituttet.

I de fem nordiske lande har danske kvinder den laveste forventede levealder og mændene den næstlaveste.

- Vi har en meget liberal tilgang til alkohol. De andre nordiske lande har valgt at bruge instrumenter, der bevidst sigter mod at begrænse alkoholforbruget. Såsom særlige alkoholbutikker, højere aldersgrænser for køb af alkohol, højere priser og reklameforbud, siger Kit Broholm, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

Ifølge direktør Leif Vestergaard fra Kræftens Bekæmpelse er undersøgelsen et kæmpestort vink med en vognstang til politikerne.

- Alt for mange af dem tager alt for let på det her. Det kan ikke bære samfundsmæssigt, at så mange skal dø for tidligt og i deres sidste ti år har et dårligt liv, siger han.

Han peger på, at der hvert år dør 1360 danskere som følge af tobak.