Danskerne: Psykisk sygdom er største sundhedsproblem

Det viser en meningsmåling lavet for pårørendeforeningen Bedre Psykiatri.

Psykiske lidelser topper for første gang nogensinde danskernes liste over de største sundhedsmæssige udfordringer de kommende år og overgår selv kræft.

- Det skriger til himlen i forhold til den måde, politikerne prioriterer på. Psykiatrien står altid sidst i køen, når der skal uddeles politisk opmærksomhed og især penge, siger foreningens generalsekretær, Thorstein Theilgaard.

Han glæder sig over, at danskerne nu i hvert fald erkender, at psykisk sygdom er landets største folkesygdom, og som kan ramme både dem selv eller deres nærmeste.

Også formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, Torsten Bjørn Jacobsen, ser muligheder i, at befolkningen for første gang erkender psykiske lidelser som en enorm udfordring, ligesom kræft var for 15 år siden.

- Vi har længe valgt at prioritere psykiatrien så lavt herhjemme, at det er blevet det absolut dyreste sundhedsområde både for den enkelte og pårørende, men også samfundsøkonomisk, siger han.

Han peger på, at psykiske sygdom især rammer unge hårdt.

- 75 procent af alle psykiske lidelser opstår i 15-25 års alderen. Dermed er det jo helt anderledes sygdomsforløb sammenlignet med kræft, hjerte-kar-sygdomme og sukkersyge, som oftest giver sig udslag senere i livet, men som alligevel i højere grad har haft politikernes bevågenhed.

Han efterlyser derfor som Thorstein Theilgaard en effektiv indsats i rette tid, der kan rette op på utroligt mange unges liv og samtidig spare samfundet for milliarder på længere sigt.

- Psykiske sygdomme rammer jo typisk, netop når man er i gang med at forme sit liv og starte på en uddannelse. Prisen er virkelig høj, når mange så ikke får taget den uddannelse og aldrig kommer i gang med deres liv for alvor. Politikerne må reagere på, at der i befolkningen nu er støtte til en seriøs indsats, siger Torsten Bjørn Jacobsen.