Danskeres overvågningsbilleder er længe blevet fulgt

Det er langtfra et enestående tilfælde, fortæller Rasmus Kærsgaard Theede, der er formand for Rådet for Digital Sikkerhed.

- Det er ret udbredt og har været det i en del år. Gennem mange år har man kunnet se overvågningsbilleder udefra. Men der er desværre stadig rigtig mange, der ikke er opmærksomme på det, siger han til Ritzau.

Rådet for Digital Sikkerhed har derfor arbejdet på at informere danskerne om problemet i mange år.

- Vi må desværre bare se i øjnene, at det tager tid for at få den digitale sikkerhedsbevidsthed ind i folk, siger Rasmus Kærsgaard Theede.

Der er frit tilgængelige hjemmesider, som automatisk skanner kloden for kameraer og lægger dem ud på nettet, påpeger han.

Derfor er det vigtigt at beskytte de kameraer, man hænger i privaten, og overveje, hvad man hænger op derhjemme.

- Der er mange, der går ned og køber kameraer, som ofte er meget billige, og ikke tænker videre over det. Så kan man komme galt afsted, siger sikkerhedsformanden.

Politiken har talt med en række eksperter, der giver deres bud på, hvordan man kommer problemet til livs.

Her nævnes det blandt andet, at det er vigtigt at skifte det kodeord, der følger med som standard, når man køber et overvågningskamera.

En ting er privatpersoner. Men når hackere kan få adgang til store internationale virksomheder med avancerede it-systemer, kæmper en almindelig familie så ikke forgæves?

- Det er svært og tage lang tid for hackerne, hvis man holder sit it-udstyr opdateret. Det er der ingen, der gider for at følge med i fru Andersens baghave, siger Rasmus Kærsgaard Theede.

Rådet for Digital Sikkerhed vil fortsætte med at oplyse om risikoen. Rådet håber samtidig, at producenterne tager mere ansvar.