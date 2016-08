Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har været med til at lukke medier og fængsle politiske modstandere. Det er med til at give danskerne et indtryk af, at landet er udemokratisk.

Danskere vil stoppe EU-snak med "udemokratisk" Tyrkiet

Tyrkiet bør hverken være med i Nato eller EU, mener et stort flertal af danskerne ifølge ny måling.

Det viser en meningsmåling foretaget af analyseinstituttet Wilke for Jyllands-Posten.

Et stort flertal blandt danskerne mener, at Tyrkiet ikke er et demokratisk land, og at forhandlingerne om et tyrkisk medlemskab af EU skal afbrydes.

To tredjedele af vælgerne mener, at de tyrkiske EU-forhandlinger skal afbrydes. Kun hver femte vælger støtter den danske regerings linje om at fortsætte forhandlingerne.

Over en tredjedel af danskerne mener heller ikke, at Tyrkiet bør være i Nato.

De Konservatives udenrigsordfører, Naser Khader, giver danskerne ret i, at Tyrkiet ikke er et demokratisk land eller en retsstat, når præsident Recep Tayyip Erdogan lukker medier og fængsler politiske modstandere og dommere.

- Tyrkiet er ikke et diktatur som andre mellemøstlige lande, men det er på vej derhen, siger Naser Khader til Jyllands-Posten.

Udenrigsordfører Søren Espersen (DF) medgiver, at tyrkerne "er demokratiske", men de bliver ved med at "vælge de forkerte" og stemmer islamisme og "tyranner" til magten.

Udenrigsminister Kristian Jensen (V) mener, at Tyrkiet "er et demokratisk land med problemer og udfordringer."

Men EU må ikke skubbe Tyrkiet væk og ind i armene på Rusland, advarer han og tilføjer, at Danmark har brug for Tyrkiet i både kampen mod terror og IS og til håndtering af flygtningestrømme.

På den baggrund vil regeringen ikke støtte Østrig, der på et EU-topmøde om to uger vil kræve forhandlingerne med Tyrkiet stoppet.

Selv om flere tyrkiske iagttagere deler bekymringen over Tyrkiets demokratiske udvikling, er de uenige med danskerne.

Trods tilbageslag er Tyrkiet et demokrati med en opposition, debat og medier, som ligger milevidt fra dets arabiske naboer, lyder det.