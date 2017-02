Danskere privatforsikrer deres helbred som aldrig før

Danskere med sundhedsforsikring søger et supplement til det offentlige sundhedsvæsen, siger professor.

Ventelisterne til sygehusbehandling har aldrig været kortere. Alle patienter er udstyret med både behandlings- og udredningsgarantier. Og skattefordelene ved at tegne en privat sundhedsforsikring er for længst fjernet.

Ønsket er at komme forrest i køen, når knæet smerter, stressen rammer, eller der er brug for en skanning, skriver Jyllands-Posten.

De seneste ti år er antallet af danskere med en privat sundhedsforsikring mere end firedoblet. Over 1,8 millioner er i dag er forsikrede, viser tal fra Forsikring & Pension.

Samtidig er rekordmange - knap 2,4 millioner - nu medlemmer af Sygeforsikringen Danmark, som er en såkaldt brugerbetalingsforsikring, der giver tilskud til eksempelvis tandpleje, medicin, briller og fysioterapi.

Alt i alt betyder det ifølge beregninger fra Cepos, at 3,3 millioner danskere nu er dækket af en eller flere private forsikringsordninger.

Ifølge sundhedsprofessor Jakob Kjellberg fra forskningsinstituttet Kora er stigningen i antal sundhedsforsikringer udtryk for, at danskerne søger et supplement til det offentlige sundhedsvæsen.

- Det handler om tryghed, og det er et grundlæggende behov for folk at forsikre sig. Det er billigt i forhold til sundhedsforsikringer i udlandet. Når tallet stiger, er det, fordi folk er tilfredse med varen, siger han.

Mia Amalie Holstein, velfærdspolitisk chef hos Cepos, ser det som et udtryk for et bevidst valg.

- Efterspørgslen viser, at selv om det var en økonomisk ulempe at miste skattefordelen, holder folk ved. Fordelene opvejer prisen på en forsikring, siger hun.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) finder det "helt fint", at et stigende antal danskere ønsker at bruge penge på en privat forsikring.

- Det rokker ikke ved, at regeringen har sikret, at det ikke kun er de ressourcestærke, der kan blive udredt og behandlet hurtigt i vores fælles sundhedsvæsen, siger hun til Jyllands-Posten.