Dansker kommer hjem til svindelsag efter mareridt i thaifængsel

I næsten to år har dansker siddet fængslet under kummerlige forhold i Thailand. Nu er han tilbage Danmark

Efter at have været fængslet i en længere periode i Thailand er en nordjysk mand nu blevet udleveret til Danmark, hvor han er tiltalt for grov momssvindel. Manden bliver onsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, oplyser Nordjyllands Politi.

For et års tid siden fortalte den tiltale mand, 50-årige Peter Jensen, til Nordjyske Stiftstidende, hvordan han i Thailand har siddet fængslet under kummerlige forhold.

- I vores afdeling er vi 374 mennesker på et areal på 200 kvadratmeter. Vi sover direkte på gulvet - som sardiner i en dåse, lød det dengang i avisen fra Peter Jensen, der nu er tilbage i Danmark.

- Han er landet i lufthavnen i Aalborg her til formiddag klokken 10, hvor han er blevet anholdt med henblik på fremstilling i retten, fortæller specialanklager David Schmidt Hvelplund onsdag til Ritzau.

Nordjyllands Politi mener, at Peter Jensen for en del år tilbage snød med skat og moms i sin gulvlæggervirksomhed i det nordvestlige Vendsyssel.

- Vi foretog en international efterlysning for fem-seks år siden. Efterforskningen blev indledt tilbage i 2007, og drejer sig om nogle forhold, der ligger tilbage i starten af 00'erne, fortæller efterforskningsleder Jørgen Jensen til Ritzau.

Peter Jensen har siddet bag tremmer i Thailand siden november 2014, oplyser David Schmidt Hvelplund.

- Han blev anholdt blandt andet på baggrund af vores efterlysning, men også på grund af nogle sager derover. Vi fik den besked, at han ikke kunne bliver udleveret og deporteret på grund af nogle verserende sager, fortæller specialanklageren.

Nordjyske Stiftstidende har tidligere fortalt, at Peter Jensen i november i fjor blev idømt 18 måneders fængsel på grund af gæld. Ifølge avisen drejede det sig om gæld til byggepladser, som var opstået, netop fordi Peter Jensen sad fængslet.

At Peter Jensen ikke forlængst er blevet udleveret til Danmark, har affødt kritik fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International i Danmark.

- Uanset hvad grunden måtte være, så er det dybt kritisabelt. Man sidder i København med vidt åbne øjne og ved, at man har en dansk statsborger under umenneskelige forhold, sagde juridisk konsulent i Amnesty Claus Juul dengang til Nordjyske Stiftstidende.

Ved grundlovsforhøret onsdag eftermiddag vil specialanklager David Schmidt Hvelplund forlange, at retten varetægtsfængsler Peter Jensen for at sikre, at han kan være til stede, når svindelsagen mod ham skal for retten.

Anklagerne mod Peter Jensen drejer sig om skatte, moms og mandatsvig for sammenlagt mere end otte millioner kroner.