Dansker i USA er idømt 325 års fængsel for børneporno

Ifølge tv-stationen har danskeren permanent arbejds- og opholdstilladelse i USA - et såkaldt greencard. Han erkendte sig skyldig i 37 sigtelser for download af børneporno.

- Det er en mand, som aldrig har været ude i problemer. Han har historisk set haft en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet og ikke været på nogens radar, siger anklager Meghan Campbell til WTVR-TV.

Ritzau har lørdag morgen kontaktet Udenrigsministeriets Borgerservice. Med henvisning til tavshedspligt er det begrænset, hvad ministeriet vil oplyse.

- Udenrigsministeriets Borgerservice kan bekræfte, at en dansker er fængslet i USA. Ambassaden yder konsulær bistand, lyder det i en skriftlig meddelelse fra Borgerservice.

Ifølge anklageren har Henrik Nicolai Styles haft sin færden på det såkaldte mørke internet under navnet "VaDad4Yung". Det kan vel bedst oversættes med "Virginia-far til ung".

Blandt andet har han i et chatrum kaldet "GayDads4Sons" (homofædre til sønner, red.) indledt adskillige samtaler med mindreårige drenge.

- Jeg bad dommeren om at kigge på billederne og ansigterne på de unge drenge. Det her er ikke en forbrydelse uden ofre. Og vi sendte i dag et signal om, at dette ikke kan tolereres, siger Meghan Campbell til WTVR-TV.

Henrik Nicolai Styles' tilståelse var ifølge WTVW-TV led i en såkaldt plea deal - en form for juridisk studehandel.

Ved et plea deal-forlig kan anklagemyndigheden vælge at droppe sigtelser eller forlange lavere straf. Til gengæld skal den sigtede så tilstå andre forhold.

På den måde sparer anklagemyndigheden tid. Den sigtede sparer penge til advokat. Hvorvidt retfærdighedens sker fyldest på den måde er dog indimellem genstand for debat.

I omegnen af 90 procent af amerikanske straffesager bliver ifølge FindLaw.com afgjort som sådanne forlig.

I Danmark er strafferammen for besiddelse af børneporno to års fængsel. Under særligt skærpende omstændigheder kan straffen stige til fængsel i seks år.