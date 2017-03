Send til din ven. X Artiklen: Dansker benådet efter seks års fængsel i Cambodia Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dansker benådet efter seks års fængsel i Cambodia

Svend Erick Jonasson blev i 2011 dømt for at have lade sine gæster have sex med fire mandlige ansatte.

Danmark - 03. marts 2017 kl. 10:27 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En dansker, der har siddet fængslet i seks år i Cambodia, er blevet benådet. Det skriver mediet Cambodia Daily. Svend Erick Jonasson blev anholdt i turistbyen Siem Reap i 2010. Året efter blev han idømt otte års fængsel for at lade sine gæster have sex med fire mandlige ansatte i alderen 15-19 år.

Gæsterne betalte mellem 15 og 50 dollar for de seksuelle ydelser, hvoraf hotelejeren ifølge anklagerne tog fem dollar i "gebyr". Svend Erick Jonasson selv har hævdet, at hele sagen var et blufnummer. - Der er tale om et "setup", hvor mine ansatte med hjælp fra en politimand har opfundet beskyldningerne, så de kan få tilkendt en erstatning på 30.000 kroner, udtalte Svend Erick Jonasson under sagen. Regeringen i Cambodja besluttede i 2003 at slå hårdt ned på sexforbrydere for at gøre op med landets ry som en sikker havn for pædofile. En lang række udlændinge er blevet udvist eller idømt lange fængselsstraffe for sexforbrydelser mod mindreårige.