Dansker anholdt i Spanien mistænkt for at kæmpe for IS

En dansk mand er anholdt i Spanien. Han er mistænkt for at have kæmpet for Islamisk Stat i flere år i Syrien.

Ifølge nyhedsbureauet er der tale om en 29-årig mand, der er født i Syrien. Han skal være anholdt fredag i byen Malaga.

Han er mistænkt for at have været en del af den militante bevægelse Islamisk Stat i mindst to år.

Det er lørdag endnu småt med oplysninger i sagen.

Den store homoparade WorldPride foregår i Spanien lige nu, og derfor er landets politi i højeste alarmberedskab. Flere millioner ventes at deltage.

Sidst i juni blev en anden dansk statsborger anholdt i Melilla, en lille, spansk enklave i Nordafrika.

Det skete i en sag om terrorfinansiering for mere end 59 millioner kroner. Den 40-årige dansk-marokkaner skulle derudover have stået for at rekruttere til Islamisk Stat og al-Qaeda i Mali.

Islamisk Stat besad i en periode store områder i Syrien og Irak, som det erobrede ganske hurtigt.

Efterfølgende udråbte Islamist Stats leder, Abu Bakr al-Baghdadi, et kalifat og hidkaldte islamistiske krigere fra hele verden.

I Europa har Islamisk Stat taget ansvaret for en stribe terrorhandlinger rettet mod civile.

I Danmark vurderer Center for Terroranalyse under PET, at mindst 145 personer siden 2012 er rejst til konfliktzonerne i Syrien og Irak for at deltage i kampene. En fjerdedel menes at have mistet livet.

En enkelt person - dansktyrkeren Enes Cifti, der også var pizzabager i Ishøj - er blevet dømt for at have ladet sig hverve af Islamisk Stat i Syrien.

Østre Landsret har straffet ham med fængsel i seks år. Om han også skal miste sit danske statsborgerskab, er op til Højesteret at beslutte.

Seks andre mænd er ligeledes blevet tiltalt for at have tilsluttet sig IS i Syrien. Disse sager skal afgøres af byretterne i Aarhus, Glostrup og Frederiksberg.