Dansker afsløret i Dubai med 4000 ulovlige piller

Ifølge apotek.dk er tramadol er et morfinlignende middel, men med en svagere smertestillende virkning end morfin.

Danskeren nægtede sig skyldig og forklarede, at han var på vej hjem, da hans fly måtte foretage en sikkerhedslanding i Dubai.

- Jeg var tvunget til at blive her i to dage, og så blev pillerne fundet på mig. Jeg er ked af det, men jeg vidste ikke, at de er forbudte her, sagde danskeren ifølge gulfnews.com i retten.

Han forklarede, at han brugte pillerne af helbredsmæssige grunde.

Retten idømte ham tre måneders fængsel og en bøde på 50.000 dirham - eller cirka 90.000 kroner. Desuden bliver han udvist, når fængselsstraffen er afsonet.

Ifølge gulfnews.com fik den 19-årige dansker en mild dom på grund af sin unge alder.