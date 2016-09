Det er bekymrende, at alkoholforbruget blandt danske unge er så udbredt, at man risikerer at føle sig udelukket, hvis man ikke drikker, mener Sundhedsstyrelsen.

Danske unge drikker stadig langt mere end andre europæere

Sådan lyder konklusionen fra chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Kit Broholm i kølvandet af resultaterne fra undersøgelsen European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (Espad).

En europæisk undersøgelse af 15-16-åriges forhold til alkohol, rygning og stoffer bekræfter med skræmmende tydelighed, at danske unge har et meget grænsesøgende forhold til alkohol.

- Selv om forbruget blandt de 15-16-årige i Danmark er svagt faldende i perioden fra 1999 til 2015, så viser undersøgelsen, at danske unge skiller sig meget ud fra unge i de andre både nordiske og europæiske lande, udtaler hun i en pressemeddelelse.

Mens det gennemsnitligt er cirka 80 procent af de europæiske unge, der overhovedet drikker alkohol, så er det cirka 92 procent af de danske unge.

I de andre nordiske lande svinger andelen fra 35 procent i Island over 57 procent i Norge til 65 procent i Sverige og 74 procent i Finland.

- Det er jo ikke en naturlov, at man skal drikke alkohol, og slet ikke som ung, hvor hjernen stadig er i gang med at udvikle sig. Der er behov for at vurdere både hos forældre og i skoler, hvilke signaler man sender til de unge om alkohol og få snakket sammen også forældrene imellem.

- Det er meget bekymrende, at alkoholforbruget blandt 15-16-årige er så udbredt, at man risikerer at føle sig udelukket, hvis man ikke drikker, siger Kit Broholm.

I 2015 var det i gennemsnit 13 procent af de europæiske unge, der havde drukket sig fulde inden for den seneste måned. I Norge er det otte procent, i Sverige er det ni procent, og blandt danske unge er det 32 procent.

- Når de danske unge uden nogen konkurrence ligger helt i top, når det gælder at drikke sig fuld, så må det give anledning til overvejelser om, hvilke signaler vi som forældre, men også som samfund, sender til de unge, siger Kit Broholm.

Espad-undersøgelsen bliver gennemført i 35 lande hvert fjerde år.