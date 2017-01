Danske specialstyrker sendes ind i Syrien i kamp mod IS

Danske specialstyrker på landjorden i Syrien i kampen mod den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) er en realitet inden længe.

Det står fast, efter at regeringen fredag var i Det Udenrigspolitiske Nævn på Christiansborg for at bede om et udvidet mandat til det danske bidrag i kampen mod IS. Og det fik regeringen. Hidtil har styrkerne opereret i Irak.