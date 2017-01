Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og regeringen har fået flertal for at sende danske specialstyrker ind i Syrien.

Danske specialstyrker sendes ind i Syrien i kamp mod IS

Det står fast, efter at regeringen fredag var i Det Udenrigspolitiske Nævn på Christiansborg for at søge opbakning til at lade specialstyrker operere i Syrien. Hidtil har styrkerne opereret i Irak.

De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet er imod at sende specialstyrker ind i Syrien. Men VLAK-regeringen kan mønstre et flertal med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Danmark har fået en henvendelse fra den internationale koalition om at indsætte specialstyrker i Syrien. Det oplyser udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

- Indsatsen mod ISIL (et andet ord for IS, red.) er en vigtig udenrigs- og sikkerhedspolitisk prioritet for regeringen, siger han.

- Regeringen har derfor på baggrund af en konkret henvendelse fra koalitionen besluttet at udvide opgaverne for specialoperationsstyrkerne i Irak og Syrien.

- Jeg er glad for, at et flertal af Folketingets partier støtter det. De danske bidrag til koalitionen er også i det kommende år markante, både militært og civilt, siger Samuelsen.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) kan ikke oplyse, hvor mange specialstyrker der skal indsættes, eller hvor det kommer til at foregå i Syrien.

- Jeg er glad for, at vi med dagens beslutning har sikret, at det danske specialoperationsbidrag også fremadrettet kan løse de opgaver, som både irakerne og koalitionen efterlyser, siger forsvarsministeren:

- Det er afgørende, at vi ikke giver ISIL et frirum, men fortsat presser dem fra alle sider.

- Det er derfor, regeringen løbende ser på, hvordan vi kan tilpasse de militære bidrag til koalitionens behov, siger Claus Hjort Frederiksen.

Regeringen har ligeledes planer om at lade den danske fregat "Peter Willemoes" sejle sammen med en amerikansk hangarskibsgruppe fra februar til maj i år.

- Jeg er meget tilfreds med, at en dansk fregat kan sejle med i en amerikansk hangarskibsgruppe, og at den bidrager til hangarskibsgruppens samlede opgaveløsning undervejs, siger forsvarsministeren:

- Det er med til at gøre vores i forvejen dygtige søfolk endnu bedre, samtidig med at vi kan støtte op om kampen mod ISIL og indsatsen for at forbedre sikkerheden til søs i et område, hvor mange danske skibe passerer.

I dag er der cirka 60 specialstyrker udsendt i Irak. De opererer fra Al Asad-luftbasen i Irak, hvor også et dansk kapacitetsopbygningsbidrag samt et radarbidrag er placeret.