Danske specialstyrker afviser børnesoldater i Irak

De danske jægersoldater på Al Asad-basen vest for Bagdad har i to tilfælde afvist lokale stammekrigere, der troppede op for at blive trænet til at bekrige Islamisk Stat.

Grunden til, at de i alt 11 personer blev vendt i døren, var, at de kun var børn, oplyser forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i et folketingssvar.