Danske soldater har mistanke om tortur på base i Irak

Forsvaret har de seneste måneder haft mistanke om, at fanger bliver torteret på Al-Asad Airbase i Irak. Her er 200 danske soldater udstationeret.

Ifølge indberetningerne har de danske soldater i løbet af april i år fået flere indikationer på, at der muligvis foregår fangemishandling i et fængsel på basen.

Det bliver drevet af den berygtede irakiske specialstyrke Counter Terrorism Service (CTS).

En irakisk kilde på basen fortæller 10. april danskerne, at der foregår tortur "hver nat" på basen.

Få dage senere ser danskerne en gruppe bagbundne fanger med bind for øjnene blive transporteret ud fra basen, heriblandt en fange med "blod på sin skjorte efter, hvad der lignede et sår i nakken".

Danskerne indberetter begge hændelser til Værnsfælles Forsvarskommando hjemme i Danmark og til den amerikanske lejrledelse i Irak. Men de gør ikke selv noget aktivt for at opklare, om der er hold i mistanken.

Ifølge aktindsigten ønsker de ikke at "støde" deres irakiske samarbejdspartnere.

De nøjes derfor med at rapportere ad kommandovejen samt "forsigtigt og diskret" at spørge vagterne ved et par af vejspærringerne i den store lejr, om de har hørt eller set noget.

Det har vagterne ikke, men de er dog enige om, at der foregår jævnlige fangetransporter ind og ud af lejren, og at fangerne formentlig får tæsk, skriver Information.

Amnesty International mener slet ikke, at det danske forsvar har gjort tilstrækkeligt for at undersøge mistanken om fangemishandling på basen. Den huser både danske, amerikanske og irakiske styrker.

- Danskerne forsøger ikke reelt at opklare, om der foregår tortur eller anden mishandling på Al-Asad basen, siger Amnestys juridiske rådgiver, Claus Juul, til Information.

- Tværtimod virker det, som om de helst ikke vil undersøge mistanken nærmere af frygt for konsekvenserne.

Den kritik afviser Forsvaret. Ifølge oberst Jens Lønborg, chef for internationale operationer ved Værnsfælles Kommando, har danskerne slet ikke mandat til at undersøge mistanker om tortur nærmere.

På et samråd 13. juni om irakiske enheders overgreb på fanger forsikrede forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), at de danske soldater gør alt, hvad de kan for at gribe ind, hvis de bliver bekendt med overgreb eller formodede overgreb.