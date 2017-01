Artiklen: Danske soldater drager i krig for at få oplevelser

Unge soldater melder sig gerne til hårde missioner, hvor der er høj risiko for at blive dræbt, viser rapport.

- Det er interessant og overraskende, at især de helt unge uden familier vælger at bruge et sabbatår på de mere farlige missioner, og det gør de ikke nødvendigvis, fordi de vil have en karriere i forsvaret, siger seniorforsker Stéphanie Vincent Lyk-Jensen fra SFI til Jyllands-Posten.

SFI har blandt andet undersøgt udsendte soldaters grunde til at tage af sted på udsendelse.

Opbygning af demokrati i landet, hvor militærmissionen finder sted, er den mindst vigtige drivkraft for de danske soldater. "Loyalitet over for forsvaret" rangerer også lavere end selve udfordringen og oplevelsen.

Mere end en tredjedel af de udsendte soldater er mellem 18 og 24 år. Og de melder sig gerne til de hårde missioner, hvor der er høj risiko for at blive dræbt eller såret.

De unge har typisk en kort kontrakt og bruger gerne et sabbatår på at drage i krig, fremgår det af undersøgelsen.

Den bygger på svar fra i alt 595 soldater, som i 2011 var udsendt til enten Natos risikofyldte kampmission i Afghanistan eller den mere rolige fredsbevarende FN-mission i Libanon.

De lidt ældre soldater og officerer med længere kontrakter og familier deltager i højere grad i de mere rolige fredsbevarende missioner. Det samme gælder kvindelige soldater.

De militære missioner lever dog langtfra op til soldaternes store forventninger før afrejsen.

Stéphanie Vincent Lyk-Jensen siger til avisen, at især mange soldater på de mere rolige fredsbevarende missioner er skuffede over missionen og udbyttet, fordi der simpelthen ikke sker nok.

- Samtidig kan mange af soldaterne ikke se, at de gør den forskel, som de forventede, og derfor opfatter de missionen som lang og kedelig.