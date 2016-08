Danske skibe sejler kemiske våben ud af Libyen

To danske skibe har været med til at fjerne resterne af et kemisk våbenlager i Libyen. Den danskledede internationale maritime operation, som skal skaffe cirka 500 tons rester af Libyens kemiske våbenlager af vejen, er dermed tæt på at blive afsluttet.

Det oplyser Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Lørdag aften blev de kemiske stoffer afhentet på havnen i Misrata i Libyen. Kemikalierne forlod derefter libysk farvand og er nu på vej ud af Middelhavet på vej mod Tyskland.

- Det er et vigtigt bidrag fra Danmark til en sikrere verden fri for kemiske våben. Og til et mere stabilt Libyen, som vi i den grad har behov for, siger udenrigsminister Kristian Jensen (V) om missionen i en skriftelig kommentar.

Ud over Danmark har blandt andet Storbritannien og Finland bidraget til operationen.

Frygten er, at hvis ikke stofferne bliver bragt ud af landet, så risikerer de at ende i hænderne på de op mod 6000 IS-krigere, der menes at være i Libyen.

Det er den libyske samlingsregering, der har bedt det internationale samfund om hjælp, og det har været medvirkende til at sikre stor opbakning i Folketinget.