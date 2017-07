Danske rastepladser flyder over i udenlandske lastbiler

Lastbilchauffører får stadig sværere ved at komme på toilettet, få et bad eller overholde reglerne om køre- og hviletid.

Det er konsekvensen af, at der ikke er plads nok til de tusindvis af lastbiler - heraf især mange østeuropæiske - der i stigende antal kører rundt i Danmark.

Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten torsdag.

Mens danske lastbilchauffører kan køre hjem og sove om natten, lever mange østeuropæiske lastbilchauffører som nomader på rastepladserne og kommer kun sjældent hjem.

Og når der ikke er plads på rastepladserne, er de tvunget til at parkere andre steder.

Imens oplever mange bilister jævnligt, at alle parkeringspladserne samt toiletterne er optaget, mens wifi-nettet er blokeret af lastbilchaufførerne.

Hos ITD, der er brancheorganisationen for den danske vejgodstransport, opfordrer direktør Carina Christensen Vejdirektoratet til hurtigst muligt at få skabt flere parkeringspladser.

- Når der er vækst, kommer der også flere lastbiler. Derfor skal kapaciteten udvides, så chaufførerne kan få holdt hvil og komme på toilettet, siger hun til Morgenavisen Jyllands-Posten.

Vejdirektoratets trafikdirektør, Niels Tørsløv, fortæller, at man er i fuld gang med en større analyse for at danne sig et overblik over problemet.

Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, siger til avisen, at han er klar til at gribe ind og nævner muligheden for at indføre betaling for at holde i flere dage.

Ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten findes der 1301 parkeringspladser til lastbiler på de danske rastepladser. Hver dag kører knap 6000 lastbiler ind i Danmark.