Danske producenter frygter grønthøster i DR-budgettet

Dansk Folkeparti vil skære 25 procent af DR's budget svarende til omkring 900 millioner kroner. Det får direktøren for Producentforeningen, en brancheforening af indholdsproducenter, til at rynke brynene.

DR er nemlig ikke bare en af medlemmernes største kunder - med indkøb for omkring 450 millioner kroner om året -, det er også en bannerfører for dansk indhold.

- Ikke bare er DR en af de største kunder, der er også noget kulturpolitik i dette her, som er ganske væsentligt.

- Hvor er visionen for det danske indhold? Globalisering og digitalisering har fået udenlandsk indhold til at vælte ind over grænsen.

- Hvis man skærer 25 procent af DR, så sætter man det danske indhold under et endnu større pres, siger direktør i Producentforeningen Klaus Hansen.

Klaus Hansen er ikke ukritisk fan af DR. Men som aktør i kampen for at fastholde dansk indhold er DR så godt som uundværlig.

- Der er mange ting, DR kunne gøre anderledes. Og vi mener, at vores medlemmer ofte kan gøre det billigere og bedre, end når DR selv producerer.

- Men DR er garanten for public service, og dermed garanten for dansk indhold. Så vi bakker grundlæggende op om et stærkt DR, siger Klaus Hansen.

I øjeblikket går trenden mod streamingtjenester, og det gør behovet for DR endnu større, siger Klaus Hansen.

- Der er dansk indhold på streamingtjenesterne, men det er hulens svært at finde. For det er jo ikke det, tjenesterne promoverer.

- Dansk film, dokumentar og drama sagtens kan konkurrere med det amerikanske indhold. Men man skal have adgang til det, siger direktøren.