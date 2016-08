Lejren på øen Nauru ligger over 3000 kilometer øst for Australien. Den huser bådflygtninge, som har forsøgt at komme til Australien, der ikke vil have dem til landet, og derfor betaler for at få dem huset på Nauru.

Danske politikere er nægtet adgang til omstridt ø

Det sker, selv om de to folketingspolitikere sammen med dele af Folketingets Udlændingeudvalg længe havde planlagt et besøg på øen for at inspicere forholdene for flygtningene.

Udlændingeordførere fra Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti er ifølge DR Nyheders oplysninger ikke blevet nægtet adgang til Nauru, men dropper nu også besøget på øen.

Udenrigsministeriet bekræfter over for DR Nyheder, at Jacob Mark og Johanne Schmidt-Nielsen - i hvert fald i første omgang - er nægtet adgang til Nauru.

Udenrigsministeren skriver på Twitter, at de vil kæmpe for at skaffe adgang til Nauru.

- Det er vigtigt med adgang til at se lejrene ved selvsyn, skriver Kristian Jensen (V).

Udenrigsministeriet oplyser over for DR Nyheder, at Kristian Jensen er i kontakt med sin kollega i Naurus udenrigsministerium med henblik på at få samtlige danske folketingsmedlemmer til Nauru.

For nylig stod det engelske medie The Guardian bag et stort læk af omkring 2000 hændelser, der dokumenterer overfald, børnemishandling og forsøg på selvskade blandt flygtninge og migranter på øen Nauru.

En model, som både Johanne Schmidt-Nielsen og Jacob Mark har kritiseret, skriver DR Nyheder.