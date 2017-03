Dansk Folkepartis Kenneth Kristensen Berth mener, at Danmark bør forbyde tyrkiske valgmøder her i landet, selvom der endnu ikke er planlagt nogen. Valgkampe er et nationalt anliggende, lyder det. Arkivfoto.

Danske politikere bekymrede over tyrkisk valgkamp i Danmark

Dansk Folkepartis EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth, vil nemlig have statsministeren til at undersøge, hvad Danmark kan gøre for at stoppe tyrkisk valgkamp i Danmark.

Det sker, efter at flere valgmøder med tyrkiske politikere er blevet aflyst i Tyskland.

Både i Østrig og Holland har politikere foreslået, at tyrkiske valgmøder skal forbydes. Og Berth ser altså gerne et forbud i Danmark også.

- Det er dybt problematisk, at Tyrkiet forvandler forskellige europæiske stater til slagmark for en intern tyrkisk valgkamp, siger han.

Kenneth Kristensen Berth kender ikke til, at der skulle være problemer med tyrkiske valgmøder i Danmark.

- Men vi ved jo ikke, om der kommer folk på et tidspunkt, som vil forsøge at få tyrkere i Danmark til at stemme for den her forfatningsændring.

- Det er væsentligt at slå fast, at i Danmark skal vi ikke have ført valgkamp for alle mulige lande. Valgkamp er noget, vi har nationalt i Danmark, når der er valg i Danmark.

Det socialdemokratiske folketingsmedlem Lars Aslan Rasmussen, der følger tyrkiske forhold tæt, er enig i, at der kan være brug for at forbyde tyrkiske valgmøder i Danmark.

- Det er jeg ud fra den forståelse, at der ikke er demokrati i Tyrkiet. De fængsler oppositionen. Så er det lidt mærkeligt, at de samme mennesker skal holde demokratiske valgmøder i udlandet. Det er noget hykleri, siger han.

Ifølge chefredaktør på den dansk-tyrkiske avis Kuzey, Sadi Tekelioglu, er der ikke planlagt nogen møder med tyrkiske politikere i Danmark.

- Jeg tror heller ikke, der kommer noget, siger han.

- Det foregår på sociale medier. Og på det personlige plan. Men der er ikke noget organiseret propaganda planlagt fra den ene eller den anden side.

Tekelioglu oplyser, at cirka 32.000 herboende tyrkere vil kunne stemme ved folkeafstemningen.

Tyskland og Tyrkiet er havnet i en diplomatisk krise, efter at en række valgmøder med deltagelse fra forskellige tyrkiske ministre i tyske byer er blevet aflyst af sikkerhedsmæssige årsager i den forgangne uge.

Østrigs kansler, Christian Kern, har på den baggrund foreslået, at EU-landene går sammen om et forbud, så det ikke er et enkelt land, der skal stå alene.

Det mener Kenneth Kristensen Berth dog ikke, man kan vente på.

- Før EU-landene har fundet ud af, hvad de vil, er valgkampen nærmest overstået, siger han.

Tyrkiet skal stemme om en forfatningsændring i april. Den vil give Erdogan meget mere magt.