Danske politibetjente søger orlov som aldrig før

Stadig flere betjente søger om en pause fra jobbet, og det skyldes et for hårdt arbejdspres, mener forbund.

Stigningen er et tydeligt tegn på, at politiet er underbemandet i forhold til et voksende antal opgaver, vurderer Claus Oxfeldt, der er formand for Politiforbundet.

156 politibetjente fik sidste år lov til at tage en frivillig pause.

- Det skyldes jo ikke mindst, at vi i mere end to år siden terrorangrebet på Krudttønden har haft et forhøjet beredskab, der i høj grad har trukket store veksler på vores politibetjente, siger Claus Oxfeldt til Radio24syv.

I december opgjorde Rigspolitiet, at de ansatte havde næsten 500.000 overarbejdstimer til gode.

Men det er ifølge Oxfeldt svært for betjentene at finde tid til at afspadsere.

- Hvis man i rigtig mange weekender ikke kan få fri, hvis man ikke kan komme til bryllupper, barnedåb og så videre, så begynder det at gå ud over privatlivet, og så knækker filmen til sidst, siger han.

I en rundspørge offentliggjort onsdag i fagbladet Dansk Politi svarer 116 ud af 193 adspurgte, at de overvejer at forlade politiet. Det svarer til 60 procent.

Det overrasker ikke Claus Oxfeldt.

- Jeg har i flere tilfælde hørt om betjente, der undlader at tage telefonen, hvis det er fra ukendt nummer, fordi de ved, at så skal de igen-igen på arbejde. I det lange løb kan de ikke mere, siger han til Radio24syv.

Rigspolitiet holder ikke styr på, hvorfor folk går på orlov, oplyser kommunikationschef i Rigspolitiet Anders Frandsen.

- Det stigende antal, der går på orlov, kan hænge sammen med en hård periode arbejdsmæssigt, men det kan også hænge sammen med bedre muligheder på arbejdsmarkedet, individuelle grunde til at ville noget nyt og helt andre ting, siger han.

Politiforbundet har ifølge sin hjemmeside knap 12.000 medlemmer fordelt på politifolk og administrativt ansatte.