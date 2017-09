Danske pacemakere opdateres for at undgå hacking

Ikke desto mindre vækker det opsigt, at den øverste amerikanske sundhedsmyndighed, FDA, for en uge siden meddelte, at 465.000 amerikanske brugere af pacemakere skal overveje at få opdateret det computerprogram, der sidder i udstyret.

Det skal imødegå risikoen for hacking.

Herhjemme har pacemakerklinikker fået en skrivelse fra medicinalvirksomheden Abbott om en opdatering af de seks forskellige modeller af pacemakere, der er tale om.

Producenten er St. Jude Medical's, der er blevet overtaget af Abbott.

- Jeg vurderer, at et antal tusinde patienter i Danmark har en af disse pacemakere. Patienterne kommer ind til fast kontrol en gang årligt.

- Næste gang de kommer, vil vi tilbyde dem den opdatering af firmware, der er tale om, siger overlæge, professor og dr.med. Jens Cosedis Nielsen fra pacemakerklinikken på Aarhus Universitetshospital i Skejby til Politiken.

- Det er ikke sådan, at du kan sidde et sted i Danmark eller udlandet og ændre alle pacemakere. Det kræver, at du får fat i en særlig computer, som bruges til at indstille pacemakere.

- Kan man hacke mange patienter på én gang eller kun en enkelt, og er man nødt til at være fysisk tæt på patienten? Hvis du kan komme i nærheden af patienten, vil du potentielt kunne gøre det. FDA gør opmærksom på det teoretiske problem, og vi er blevet tilbudt en opdatering af firmware, så problemet kan blive fjernet, siger han.

En pacemaker er en lille computer, som omkring 25.000 danskere med langsom hjerterytme har indopereret i brystet. Den sender elektriske impulser mod hjertet, hvorved hjerterytmen holdes stabil.

Pacemakeren bliver styret trådløst udefra med en slags fjernbetjening. Det er dette udstyr, der ifølge de amerikanske sundhedsmyndigheder kan hackes.

Den blev opmærksom på problemet for omkring et år siden, da et sikkerhedsfirma offentliggjorde en rapport om risikoen for patienterne.