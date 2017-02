Danske oscarhåb er familieprojekter

Når oscarstatuetterne natten til mandag dansk tid bliver rakt i armene på vinderne, er det kun instruktøren Martin Zandvliet, der får lov at gå på scenen, hvis hans drama "Under Sandet" vinder i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film.

Men filmen er langt fra et soloprojekt. Faktisk har den danske instruktør involveret hele sin familie i "Under Sandet", som har været mere end seks år undervejs.

Således er det hans hustru, 43-årige Camilla Hjelm, der har stået bag kameraet, mens hans nu 10-årige datter spiller med i dramaet, der handler om en gruppe unge, tyske drenge, der skal rydde den jyske vestkyst for miner efter Anden Verdenskrig.

- Det er den første spillefilm, Camilla og jeg har lavet sammen, men det føles, som om vi har gjort det før, for vi har altid brugt hinanden meget, fortæller Martin Zandvliet om sin hustru, der er kåret som en af Europas bedste filmfotografer.

De to har været sammen i 22 år - og gift i knap to - og er forældre til børnene Zoe på ti år og August på seks.

- At arbejde sammen har været den bedste oplevelse, for vi nyder virkelig hinandens selskab. Folk spørger, om det ikke er hårdt for forholdet, men det er det faktisk ikke, siger instruktøren, der netop nu er i Hollywood med hele familien forud for prisuddelingen.

Da "Under Sandet" blev optaget, var også parrets to børn med på arbejde.

- Zoe spiller med i filmen som Laura Bros rolles datter, og vores søn, August, fik lov at sidde i instruktørstolen, mens vi optog.

- Når Roland (Møller, red.) ikke havde scener, så passede han ungerne, fortæller Martin Zandvliet om filmens hovedrolleindehaver.

På den måde har filmen været et projekt for dem alle sammen, og det er således også hele familiens fortjeneste, at filmen nu dyster om en Oscar.

- Det betyder alt for mig, at vi er sammen om det. Vi føler jo, at det er os alle, der er oscarnominerede, det er ikke bare far, siger Martin Zandvliet.

Også Danmarks andet oscarbud, Aske Bangs "Silent Nights", der konkurrerer i kortfilmskategorien, kan siges at være et familieprojekt. Aske Bang har nemlig skrevet og udviklet filmen sammen med sin far, manuskriptforfatteren Ib Kastrup.