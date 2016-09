Artiklen: Danske film spiller for næsten tomme biografsale

Det er op ad bakke for danske film, som tiltrækker færre gæster i biograferne og sætter rekord i biografflop.

Mere end halvdelen af årets danske film har trukket færre end 10.000 mennesker i biografen. Så skidt har det ikke set ud for dansk film siden årtusindskiftet, skriver Politiken onsdag.

Af de 14 danske spillefilm, der hidtil har haft biografpremiere, har otte trukket færre end 10.000 i biografen. Ikke siden årtusindskiftet har så mange danske film haft så få biografgængere.

Formanden for Danske Biografer, Kim Pedersen, mener, at publikum svigter, fordi der bliver lavet for mange billige film på små budgetter.

- De fire, der er gået godt, er alle højbudgetfilm, der har kostet over 21 millioner kroner. Det er det, folk vil se, siger Kim Pedersen.

Stort budget er ikke lig med succes, men ifølge Kim Pedersen er lavt budget næsten altid lig med fiasko.

- De fire film i bunden er alle lavbudgetfilm. Og det er en katastrofe for dansk film, at der nu satses endnu mere på lavbudgetfilm. For de har hverken tiltrukket publikum eller højnet filmkunsten, siger han til Politiken.

Filminstituttets direktør for filmstøtte, Claus Ladegaard, erkender, at 2016 ikke tegner særlig prangende. Lige nu ligger markedsandelen på 19 procent for danske film, mens den har været mellem 27 og 30 procent de seneste fem år.

- Men det har ikke en skid med de nye lavbudgetfilm at gøre. Vi har bare et filmår, der ligger lavt, fordi der er færre store film i markedet, der kan trække det op. Men sådan går det en gang imellem, og jeg mener ikke, at man kan konkludere noget som helst på baggrund af et enkelt år, siger han.