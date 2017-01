Danske drenge vinder 3,5 millioner i Counter Strike-finale

Det danske Counter Strike-hold Astralis sikrede sig sejren efter et vildt comeback mod polske favoritter.

Kampen blev ifølge mediet vundet efter et vildt comeback af det danske hold, der aldrig før har været i en stor finale.

Modstanderen i finalen var det polske hold Virtus Pro, der var blandt forhåndsfavoritterne.

Det polske hold havde blandt andet slået FC Københavns hold, North, på vejen til finalen.

Finalen bestod af tre baner, hvor de to hold spillede bedst ud af 30 runder. Virtus Pro vandt første bane ganske overbevisende, mens Astralis vandt anden bane snævert.

I sidste bane var Astralis bagud 0-7, men via et fantastisk comeback lykkedes det danskerne at sikre sejren til sidst.

Flere af spillerne var ifølge DR Nyheder rørt til tårer efter kampen.

- Jeg er tom for ord. Jeg aner ikke, hvad jeg skal sige. Det her er det vildeste, jeg har oplevet i mit liv, siger Peter Rothmann, der selv var med til at slå sejren fast til sidst i kampen, ifølge DR Nyheder.

- I alle tre baner havde vi ryggen mod muren, men vi blev ved med at tro på det og beviste, at vi er verdens bedste, tilføjer Peter Rothmann, der til sidst takkede publikum i en fyldt arena i Fox Theatre i Atlanta.

E-sport ser for tiden ud til at vokse sig større og større. Flere professionelle danske hold i verdenseliten har tiltrukket sig stor opmærksomhed fra både publikum og investorer.