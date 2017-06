Danske byløsninger skal udbredes verden over

Initiativet Urban Solutions skal styrke dansk eksport af byløsninger.

- Frem mod 2050 vil tre milliarder mennesker flytte ind til verdens byer. Det skaber et akut pres på byerne for at sikre rent vand, god infrastruktur, grønne byrum og effektiv affaldshåndtering.

- Her kan danske virksomheder en masse, og derfor skruer vi nu op for vores indsats for at matche globale byudfordringer med danske løsninger, siger Samuelsen i en pressemeddelelse.

- Fra regeringens side vil vi med vores globale tilstedeværelse og det nye netværk med virksomheder, organisationer, byer og investorer fremme eksporten af danske løsninger til verdens byer, siger Samuelsen.

Urban Solutions bliver et netværk bestående af Eksportrådet, virksomheder, byudviklere, investorer, og organisationer.

Med til lanceringen i Udenrigsministeriet er blandt andre Mark Watts. Han er direktør i C40, der er verdens førende klimanetværk for storbyer.

Han vil tale om danske virksomheders muligheder på området.

- C40's medlemsbyer går forrest i kampen mod klimaforandringer globalt. C40 har for nylig åbnet et kontor i København, da det er et oplagt sted for vores organisation at være til stede.

- Samarbejdet mellem Københavns Kommune og danske virksomheder om udviklingen af løsninger på klimaproblematikker viser et stærkt lederskab.

- Uanset om vi taler om byplanlægning, cykelinfrastruktur eller grøn energi, så inspirerer København og de danske virksomheder andre byer rundt om i verden til at være mere ambitiøse i håndteringen af klimaændringer, siger han.