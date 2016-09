Jens Vase, formand for Danske Skoleelever, mener, at de nationale test skal revurderes.

Danske Skoleelever opfordrer til reform af nationale test

Danske Skoleelever er glade for de nationale test, men mener ikke, at de fungerer i deres nuværende form.

Det siger han, efter at en ny rapport, der har undersøgt de nationale test, blandt andet konkluderer, at lærerne misforstår elevernes resultater.

- Rapporten sender et helt klart signal om, at vi skal revurdere de nationale test, siger formanden, men understreger samtidig, at Danske Skoleelever er glade for testene.

- De nationale test giver også os elever en form for tryghed. De nationale tests formål er at møde os elever i øjenhøjde, og hvor vi er rent fagligt. Det skal man så kunne handle på bagefter, siger Jens Vase Poulsen.

Det er forskere fra DPU på Aarhus Universitet, der ifølge Jyllands-Posten har lavet en undersøgelse af brugen af de nationale test ved hjælp af spørgeskemaer blandt lærerne.

Misforståelser af elevernes resultater kan ifølge forskerne bag rapporten betyde, at lærere sætter gang i ekstra hjælp til elever, som ikke har brug for det.

Omvendt kan der være elever, som ikke får den hjælp, de har brug for.

Knap 60 procent af lærerne i undersøgelsen svarer ifølge Jyllands-Posten, at de bruger testresultaterne til at "iværksætte en særlig indsats".

I nationale test scorer eleverne et tal mellem 0 og 100. Men usikkerheden i resultaterne er så stor, at to elever, der scorer 40 og 35, statistisk set er på samme niveau.

Det er kun en fjerdedel af lærerne, der kender til den statistiske usikkerhed.

Den usikkerhed er en af de ting, som formanden gerne så vidt muligt ser fjernet fra testen sammen med fænomenet "teaching to the test".

Fænomenet betyder, at lærerne i tiden op til en national test bruger materiale i undervisningen, der er rettet mod testen. Det har flere lærere i undersøgelsen svaret, at de gør.

- Det er et kæmpe problem, siger Jens Vase Poulsen og påpeger dobbeltheden i at forberede eleverne på en test, der skal kortlægge deres faglighed og niveau.