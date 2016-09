Sundhedsminister Sophie Løhde (V) er åben over for forslag, der kan løse lægemanglen. Hun vil dog afvente et udspil fra lægedækningsudvalget, siger hun til Jyllands-Posten.

Danske Regioner bakker op om lægeklinikker på sygehuse

Regionernes formand er villig til at teste et forslag fra Region Nordjylland, som skal mindske lægemangel.

Manglen på praktiserende læger er alvorlig flere steder i landet. Derfor tager formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S), godt imod, at Region Nordjylland forsøger at løse problemet med et nyt forslag.

Samtidig vil regionen oprette attraktive kombinationsstillinger som halvt praktiserende læge og halvt sygehuslæge for at lokke nyuddannede læger til yderområder.

- Det er naturligt at spille forslaget ind i det lægedækningsudvalg, som skal se på, hvordan vi får flere praktiserende læger til at dække hele Danmark. Lad os nu se. Jeg synes, det er spændende, siger Bent Hansen.

Ifølge Jyllands-Posten bliver forslaget dog mødt med udbredt skepsis af Praktiserende Lægers Organisation, PLO.

- Lad os nu få det testet og afprøvet. Hvis man skyder alting ned, flytter man sig heller ikke. Jeg synes i stedet, de praktiserende læger selv skulle være med til at løse problemet, lyder det fra Danske Regioners formand.

Spørgsmål: Men det skaffer vel ikke flere læger, at man flytter klinikkerne - hvorfor kan det så være en fordel?

- Mange kommende læger efterlyser et fagligt fællesskab. Og det fællesskab får man, hvis man kombinerer en ansættelse på et hospital med det at fungere som praktiserende læge. Det kan være med til at trække nogle læger derhen, hvor man gerne vil have dem.

Det er formand for Region Nordjylland Ulla Astman (S), som står bag forslaget.

Ifølge hende er der brug for helt nye redskaber for at lukke de store huller i lægedækningen.

- I øjeblikket kan vi jo ikke garantere en læge per patient, og vi føler ikke, at de praktiserende læger og deres organisation i tilstrækkeligt omfang har forsøgt at hjælpe os med en løsning på problemet, siger Ulla Astman til Jyllands-Posten.

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) er åben over for forslag, der kan løse lægemanglen. Hun vil dog afvente et udspil fra lægedækningsudvalget, siger hun til samme avis.