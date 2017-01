Sygehuse over hele Danmark oplever ifølge Jyllands-Posten gang på gang, at deres afsendte post ikke leveres i tide. Arkivfoto.

Danske Patienter: Forsinket post kan bremse kræftforløb

Landets sygehuse oplever, at patienter udebliver fra behandling, fordi posten leverer indkaldelsen for sent.

Det fører blandt andet til, at indkaldelser kommer for sent frem til patienter, der derfor ikke møder op på en fastsat dato. Det er bekymrende, mener formand for Danske Patienter Camilla Hersom.

- Det kan jo potentielt have meget alvorlige konsekvenser, hvis der for eksempel er tale om et pakkeforløb for en kræftsygdom, at man ikke kan følge det tilrettelagte forløb, siger hun.

Problemet med den forsinkede post er ifølge Jyllands-Posten steget i løbet af efteråret, efter at Postnord indførte nye regler i sommeren 2016.

Her blev det såkaldte quickbrev indført. Det skal være fremme dagen efter afsendelse, og det er det, sygehusene benytter.

Ifølge Camilla Hersom er det ikke bare de forsinkede indkaldelser, der udgør et problem.

Blandt andet har nogle patienter oplevet, at en pille, som skulle tages før en røntgenskanning, er ankommet for sent, og de derfor ikke har kunnet gennemgå undersøgelsen.